Rhein-Hunsrück

Seit Monaten sind die Tore der Tierparks und Zoos im Land geschlossen, Einnahmen bleiben gänzlich aus. Mittlerweile ist die finanzielle Situation der Betriebe prekär. Während im Zoo Neuwied nach einem Hilferuf eine Rettung der Einrichtung auf den Weg gebracht wurde, schauen alle weiteren Parks in Rheinland-Pfalz nach wie vor in die Röhre. Auch eine baldige Öffnung scheint nicht in Sicht.