Bell

7:50:10 Stunden – so lange dauerte die Challenge gegen Corona, mit der Thomas Wendling aus Kastellaun am Sonntag ein besonderes Zeichen setzen wollte. Er lief 100 Kilometer – und viele Menschen in der Region folgten seiner Idee, der aktuellen Krise einen sportlichen Tag in der Natur als positiven Impuls entgegenzustellen.