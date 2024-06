Plus Thomas Torkler zum Wahlausgang in Simmern i Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, Michael Boos (von rechts) gratuliert dem alten und neuen Stadtbürgermeister Andreas Nikolay zu dessen Wahlsieg. Mit dem Wahlsieger freuen sich auch dessen Töchter Sophie und Theresa und stoßen mit einem Glas Sekt an. Foto: Thomas Torkler Kandidatinnen nehmen sich gegenseitig die Stimmen weg Lesezeit: 1 Minute

Am Ende bestätigte sich, was allgemein erwartet worden war. Dass Amtsinhaber Andreas Nikolay schon im ersten Wahlgang den Durchmarsch machen würde, hatten viele erwartet, wenn auch mit deutlich knapperem Ergebnis. Dass es 63,7 Prozent werden würden, damit hatten viele Beobachter nicht gerechnet. Dabei überrascht das Ergebnis auch in dieser Deutlichkeit ...