Als Patrick Engelmann aus Schnellbach Mitte Juli die Bilder der Flutkatastrophe sieht, zögert er nicht lange und ergreift die Initiative. Binnen Stunden baut er in seinem Caravanpark im ehemaligen Mineralwasserbrunnen in Sauerbrunnen Strukturen wie in einem Logistikzentrum auf, um tonnenweise Hilfsgüter in Richtung Ahrtal zu schicken. Ihm war klar, er will den Menschen helfen. Gut drei Monate später weiß er sich selbst kaum noch zu helfen.