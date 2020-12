Oberwesel

Die Oberweseler Tafel hat die Räumlichkeiten in der Chablisstraße 5 verlassen und wenige Meter weiter auf der gleichen Straßenseite in der Chablisstraße eine neue Bleibe gefunden. Links neben der evangelischen Kirche befindet sich das evangelische Gemeindehaus. Am 20. August öffnet die Tafel Oberwesel dort wieder für Bedürftige ihre Türe. Chablisstraße 27 ist die neue Adresse.