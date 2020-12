Laufersweiler

Die Synagoge in Laufersweiler erhält zurzeit eine notwendige Sanierung. Einige Mängel an den Dachfirsten des Gebäudes, das 1910/1911 erbaut und 1911 durch die jüdische Gemeinde in Laufersweiler eingeweiht wurde, konnte in den letzten Wochen repariert werden. Dies war durch die Finanzierung durch die Ortsgemeinde Laufersweiler möglich geworden, die das Gebäude 1955 erwarb. Hinzu kamen ein Zuschuss von der Verbandsgemeinde Kirchberg und Gelder aus dem Dorferneuerungsprogramm.