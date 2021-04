„Supermond“ setzt Halsenbacher Kirche die Krone auf – Trabant in Erdnähe

Er war besonders groß und besonders hell: An zahlreichen Orten konnten Menschen in ganz Deutschland in der Nacht zum Dienstag ein faszinierendes Naturschauspiel beobachten. Ein „Supermond“ thronte am Himmel.

Auch über Halsenbach war er zu beobachten. Unsere Leserin Sabine Mauer hat den Supermond beim Aufgehen beobachtet und ihn für all unsere Leser, die in dieser Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden nicht wach sein konnten, mit ihrer Kamera genau in dem Moment eingefangen, wo er der katholischen Pfarrkirche St. Lambertus in Halsenbach sprichwörtlich die Krone aufsetzt.

Dass der Mond in dieser Nacht besonders hell und groß wirkte, hat mehrere Gründe: Zum einen wurde der Vollmond erreicht. Hinzu kommt aber, dass der Mond der Erde in der Nacht zu Dienstag mit einer Entfernung von nur 357.380 Kilometern besonders nah stand. Ein richtiger „Supermond“ eben, wie er sich nur selten beobachten lässt.