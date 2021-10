Die Bauarbeiten für die Kindertagesstätte in Wiebelsheim haben begonnen. 80 Kinder aus den Gemeinden Laudert, Perscheid und Wiebelsheim sowie von Eltern, die in Betrieben dieser Gemeinden beschäftigt sind, sollen in der neuen Kindertagesstätte einmal Platz finden. Derzeit wird mit Kosten in einer Höhe von rund 4,7 Millionen Euro gerechnet.