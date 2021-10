Mit dem Einsatz seines Silberfuches Shadow hat Marko Weber von der Wildtierhilfe an der Loreley einen guten Riecher im nördlichen Rheinland-Pfalz bewiesen: Das Tier hat nämlich einen besseren Geruchssinn als Hunde und braucht zudem nicht so viele Pausen. So konnte der Fuchs schon viele tote Tiere auffinden und seinen Beitrag in punkto Seuchenbekämpfung beitragen.