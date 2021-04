Studie unterlegt These vom „Gelobten Land“: Der Kreis hat heimliche Stars der Wirtschaft

Der Rhein-Hunsrück-Kreis wirbt gern mit seinem Image als „Gelobtes Land“, eine Untersuchung der Universität unterlegt die auf manchen kühn wirkende These einer gelobten Region nun mit den Erkenntnissen einer Studie. Vier Autoren des Forschungszentrums Mittelstand (FZM) an der Uni Trier haben eine Studie publiziert, die sich mit heimlichen Marktriesen, sogenannten Hidden Champions, in Rheinland-Pfalz beschäftigt. Zu den 146 in der Studie aufgeführten Unternehmen gehören fünf aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Eigentlich sind es sogar sechs Betriebe, die in der Region eine Heimat haben.