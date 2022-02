Simmern

Stromkästen mit Wahrzeichen verschönern: Schüler wollen Kunst nach Simmern bringen

Die Innenstadt von manch tristen Ecken befreien und Kunst in die Kreisstadt bringen, das möchten die Schüler der Klasse 6 a der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus in Simmern gemeinsam mit ihren Kunsterzieherinnen Nadine Sünder und Janine Schmaus.