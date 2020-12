Herschwiesen

Eigentlich sollte die Einweihung samt Besuch der Umweltministerin am vergangenen Sonntag groß gefeiert werden, nun können sich Spaziergänger ohne offiziellen Start auf den neu eingerichteten Rundweg rund um Herschwiesen machen. Und natürlich dreht sich dort – in dem Dorf, in dem der Erhalt von alten Obstsorten noch eine wichtige Rolle spielt – alles um das Thema Streuobstwiese. Und die dürften sich in den derzeit fast sommerlich warmen Frühlingstagen schon bald in all ihrer Pracht zeigen. Denn die ersten Bäume schicken sich an, ihre Blüten langsam zu öffnen.