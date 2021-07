Rund zehn Katzen tummeln sich derzeit in Anne Stumms Keller in Külz, die meisten von ihnen sind gerade erst einige Wochen alt. Und so richtig gesund sind sie zum Teil auch nicht. Ein älterer Kater hat Diabetes, ein anderes Kätzchen hat ein entzündetes Ohr. Bis die Vorsitzende der Tierhilfe Rhein-Hunsrück sicher sein kann, dass die Miezen alle gesund sind, bleiben sie in ihrem „Quarantäne-Keller“. Später werden sie an liebevolle Besitzer vermittelt.