Im Rahmen der Warnstreiks in der Holz- und Kunststoffindustrie sind am Mittwoch rund 200 Mitarbeiter der Mittagsschicht dem Warnstreikaufruf bei DFH Deutsche Fertighausholding am Stammsitz in Simmern gefolgt. Mit dem gut einstündigen Ausstand wollten sie ihre Forderung nach 4,5 Prozent mehr Entgelt und 450 Euro für einen Demografiefonds Nachdruck verleihen.