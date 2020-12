VG Herrstein-Rhaunen

Streift der Wolf, der Anfang Mai in der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun nachweislich ein Schaf gerissen hat und ebenfalls schon in der VG Hunsrück-Mittelrhein gesehen worden ist, zuweilen auch durch den Idarwald? Gut möglich, dass das größte Raubtier aus der Familie der Hunde den Weg in die VG Herrstein-Rhaunen gefunden hat.