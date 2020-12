Gödenroth

Unbekannte verwechselten offenbar die seit vielen Jahrzehnten wenig benutzte, ehemalige Straße oberhalb des früheren Gödenrother Schwimmbads mit der Kreismülldeponie. In einer nächtlichen Aktion kippten sie eine große Menge an Bauschutt mit Farbeimern, Trockenbauplatten, Baubeschläge, Metallschrott, Sperr- und Hausmüll an mehreren Stellen hier in die Landschaft. Ein Kanister gefüllt mit Altöl gehört ebenfalls dazu.