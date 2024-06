Plus Oberwesel Stiehl bei einer seiner letzten großen Amtshandlungen – Scheidender Stadtchef leitet Wahl i Willi Liesenfeld, der zuletzt kommissarische Ortsvorsteher von Langscheid, gibt seine Stimme zur Stichwahl um das Stadtbürgermeisteramt bei Karsten Liesenfeld, dem neu gewählten Ortsvorsteher ab. Der noch amtierende Stadtbürgermeister Marius Stiehl stattete als Wahlleiter mit Sohn Hannes allen Wahllokalen einen Besuch ab. Die beiden nutzten die Aufgabe zugleich als Gelegenheit zu einer sonntäglichen Fahrradtour. Foto: Philipp Lauer Am Sonntag waren die Wähler unter anderem in Oberwesel noch einmal zur Wahl um das Amt des Stadtbürgermeisters aufgerufen. Zur Stichwahl standen Jan Zimmer (CDU) und Christian Büning (Team Oberwesel aus SPD und Grünen). Lesezeit: 1 Minute

In den Stadtteilen Langscheid, Dellhofen und Oberwesel öffneten die Wahllokale, die Wähler aus Engehöll gingen gemeinsam mit den Kernstädtern in der Turnhalle zur Wahlurne. Stadtbürgermeister Marius Stiehl trat aus persönlichen Gründen nicht erneut zur Wahl an, um mehr Zeit mit der Familie zu haben, wie er erklärte. Dazu nutzte er auch ...