Stichwahl um das Ortsvorsteheramt Kernstadt und Buchenau: CDU-Kandidatin oder ein Bürger für Boppard?

Wer darf die nächsten fünf Jahre und damit bis ins Bugajahr das Amt des Ortsvorsteheramts in Boppard ausüben? Am Sonntag, 23. Juni, entscheiden die Bopparder in einer Stichwahl zwischen Alexa Bach (CDU) und Philipp Loringhoven (BfB). Foto: Philipp Lauer