Plus Oberwesel

Stichwahl in Oberwesel: Zimmer und Büning bleiben im Rennen

i Vorbei an Erik Zeuner (parteilos) dürfte weder für Jan Zimmer (CDU) noch für Christian Büning (Bündnis 90/Die Grünen, Kandidat für Team Oberwesel aus Grünen und SPD) ein Weg ins Rathaus der Stadt führen. Foto: Philipp Lauer

Die Entscheidung der Wahl zum Stadtbürgermeister in Oberwesel wird in einer Stichwahl in zwei Wochen fallen. Jan Zimmer hat im ersten Wahlgang 43,5 Prozent der Stimmen erhalten und tritt am Sonntag, 23. Juni, gegen Christian Büning vom Team Oberwesel (aus SPD und Grünen) an. Büning kam auf 36,8 Prozent der Stimmen. Erik Zeuner erlangte letztlich 19,7 Prozent der Stimmen.