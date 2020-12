Sterne des Sports: Leichtathletik-Verein LLG Hunsrück ausgezeichnet

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 16:15 Uhr

Gerade im Hinblick auf die aktuell schwierigen Zeiten, die auch regionale Sportvereine in diesem Jahr vor große Herausforderungen stellen, wollte die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück 2020 ganz besonders zu einer Teilnahme am Wettbewerb „Sterne des Sports“ motivieren. Mit den begehrten bronzenen Sternen und einer Reihe attraktiver Geldpreise bot man den Vereinsvertretern wieder einen hochwertigen Anreiz, sich online zu bewerben und die Gewinnchancen zu nutzen.

Als zusätzlichen Beitrag in Zeiten von Corona beschlossen die Verantwortlichen in der Volksbank ganz spontan, in diesem Jahr nicht nur die Gewinner zu prämieren. Auch die Vereine, die keinen der vorderen Plätze belegten, konnten sich so über eine Spende in Höhe von jeweils 250 Euro freuen. Wegen Corona fiel die traditionelle Preisübergabe in diesem Jahr aus. Stattdessen übergab Gabi Bornschein, Filialleiterin in der Volksbankfiliale in Simmern, den großen bronzenen Stern nur in kleinem Rahmen an den hauptverantwortlichen Vertreter des Gewinnervereins aus Simmern.

Der LLG Hunsrück belegte mit seinem Projekt „Sport kennt keine Grenzen“ Platz eins und freute sich über einen großen „Stern des Sports“ in Bronze sowie über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Außerdem erwartete den Verein eine weitere Überraschung: Als Erstplatzierter auf Regionalebene hatte sich der LLG Hunsrück auch für den Silberwettbewerb auf Landesebene qualifiziert und hier eine kompetente Jury von seinem Projekt überzeugt. So konnte Vereinsvorsitzender Dirk Müller einen Förderpreis und weitere 500 Euro Siegerprämie mit nach Hause nehmen.

Der Grundgedanke „Sport verbindet“ stand im Fokus des Charity-Projekts „Laufschuhe für Läufer in Sambia“, das im Rahmen des jährlichen Argenthaler Quarzit-Adventstrails ins Leben gerufen wurde. Was ursprünglich als spontane Idee entstand, nahm schnell eine nicht vorhersehbare Eigendynamik an. Schon bald spendeten nicht nur die eigenen Vereinsmitglieder Laufschuhe.

Über die sozialen Medien erreichte man Laufbegeisterte aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland und erfuhr so viele bewegende Geschichten, die sich hinter so manchem Paar Laufschuhe verbargen. Fotos und Videos von glücklichen Sportlern aus Sambia waren für viele Laufschuhspender eine tolle Belohnung und Motivation, auch andere dafür zu begeistern.

Die beiden Sportkreisvorsitzenden und Vizepräsidenten des Sportbunds Rheinland, Wolfgang Scheib und Walter Desch, ließen es sich nicht nehmen, dem Verein für seine hervorragende Platzierung zu beglückwünschen. Die Preisverleihung an die zweit- und drittplatzierten Vereine aus dem Kreuznacher Raum übernahm Adrian Hennen, Filialleiter in der Salinenstraße. Die beiden kleinen Sterne in Bronze gingen hier an die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach, die mit ihrem Projekt „Virtual race together“ den zweiten Platz erreichten. Über den dritten Platz freute sich der 1. Kreative Tanzsportclub Bad Kreuznach, der die Jury mit seinem Projekt „Sport für alle“ begeistert hatte.