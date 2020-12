Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 21:49 Uhr

Flughafen Hahn

Stellenabbau: Ryanair will Basis am Flughafen Hahn schließen

Europas größte Billigairline Ryanair will zum 1. November seine Basis am Hunsrück-Airport Hahn schließen. Das teilte die Ryanair-Tochter Malta Air am Dienstag in einem internen Schreiben mit. Auch weiteren Standorten droht das Aus.