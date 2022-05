Das Leben der Jäger und Sammler in der Steinzeit und die historischen Gondershausener Felsgravuren stehen im Mittelpunkt eines Steinzeittags, den der Archäologieverein Arrata gemeinsam mit den Machern des Youtube-Kanals „Mysterien der Vergangenheit“ am kommenden Samstag, 7. Mai, in Gondershausen organisiert. Ab 10.30 Uhr gibt es eine Tour zur Felskunst, die im Jahr 2014 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde.