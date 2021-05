Steigende Kosten stellen Rheinböllen vor die „Holzfrage“: Geplante Kita könnte deutlich teurer werden

Die Entwicklung auf dem globalen Rohstoffmarkt und die weltweite Nachfrage bei Baumaterialien schlagen sich zunehmend auf dem lokalen Markt nieder. Nachdem zuletzt bereits der Bau des neuen Schwimmbades der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen in Simmern vorübergehend zum Stillstand gekommen war, betrifft die sensible Marktentwicklung nun auch ein großes kommunales Neubauprojekt der Stadt Rheinböllen – es geht ums Holz und die Frage, ob die neue, dritte Kita auf dem Gelände des früheren Minigolfplatzes in Holzständerbauweise errichtet werden soll.