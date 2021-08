Mit einem Wert von 41,7 lag die Inzidenz für den Rhein-Hunsrück-Kreis am Montag, 23. August, zum dritten Mal in Folge über 35. Damit greifen nach Auskunft der Kreisverwaltung die Regelungen der 25. Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO) des Landes, die zum Wochenstart in Kraft getreten ist. Hierfür musste Landrat Marlon Bröhr auch keine gesonderte Verfügung mehr aussprechen, die Regelungen greifen automatisch.