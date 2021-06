Die Interessengemeinschaft (IG) Nationalparkbahn fühlt sich vernachlässigt und vergessen. Jüngstes Beispiel: In dem Schreiben des Regionalentwicklungsvereins, der kommunalen Nationalparkversammlung und des Nationalparkamtes an die zuständigen Ministerien in Mainz, in dem die Defizite in der Infrastruktur im Umfeld des Schutzgebiets aufgelistet und Unterstützung gefordert wird, werde die Nationalparkbahn mit keinem Wort erwähnt – und das ausgerechnet im Jahr der Schiene.