Im Dezember ist der Impfbus des Landes noch mehrfach im Rhein-Hunsrück-Kreis zu Gast. Zum ersten Mal machte er am Mittwoch auch Station auf dem vorderen Marktplatz in Boppard. Großer Andrang herrschte am Vormittag vor der Stadthalle, das mobile Impfteam hatte unweit geparkt. Wie in Emmelshausen nutzten die Apotheker den Impfbus zur Vorbereitung der Spritzen. Die eigentliche Impfung erfolgte barrierefrei im Erdgeschoss der Stadthalle.