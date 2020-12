Simmern

Maske auf, rechter Eingang, Hände desinfizieren, dann zur Anmeldung. Hier wird geprüft, ob die Berechtigung zur Impfung gegen Covid-19 vorliegt, bevor es in den ersten Wartebereich geht. In der Halle des ehemaligen Möbelhauses Sconto an der B 50 in Simmern ist alles parat. Was dem Impfzentrum des Rhein-Hunsrück-Kreises noch fehlt, ist der Impfstoff. Ansonsten wäre man startklar.