Startet neue Waldgruppe in Alterkülz ab August? – 20 zusätzliche Plätze heiß ersehnt

„Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam – langsamer geht's gar nicht mehr“, platzt es aus Carsten Zell (Name der Redaktion geändert) heraus. Somit ist die gute Laune, die sich am Anfang des Gesprächs angekündigt hat, dahin. Denn auf das Thema „Kita Springmäuse“ in Alterkülz angesprochen, wird Zell ernst. „Wir warten für unsere Tochter seit einem Jahr auf einen Kita-Platz an diesem Standort! Bislang haben wir weder Infos noch eine Rückmeldung oder sonst etwas bekommen“, ärgert er sich. „Das ist mehr als unbefriedigend.“ Und das, obwohl sein Kind einen Rechtsanspruch auf einen Platz hat.