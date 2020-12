Simmern

Eine starke Rauchentwicklung wurde durch die Integrierte Leitstelle Bad Kreuznach am vergangenen Freitag an der Kreisverwaltung Simmern gemeldet, wie die Polizei am Wochenende berichtete. Vor Ort konnte zusammen mit der ebenfalls ausgerückten Feuerwehr Simmern dann allerdings festgestellt werden, dass es sich nicht um einen Brand, sondern um den regelmäßigen Testlauf eines Notstromaggregates handelte.