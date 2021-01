Simmern/Wittlich

Den Weg frei für eine gemeinsame Zukunft machen die Volksbank Hunsrück-Nahe in Simmern und die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG mit Sitz in Wittlich. Zum 1. Januar 2022 fusionieren diese beiden Institute als Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG. Am Donnerstag wurde die Fusion der beiden Kreditinstitute, die mehr als 102.000 Kunden in sieben Landkreisen betreuen, offiziell bekannt gegeben.