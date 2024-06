Plus Mittelrhein

Städte am Mittelrhein bereiten sich auf Hochwasserzenit vor: Schutzmaßnahmen laufen routiniert ab

i In St. Goar haben Bauhofmitarbeiter den Quickdamm auf dem Marktplatz vorbereitet. Unterdessen informierte die Feuerwehr per Lautsprecherdurchsage von einem Auto aus die Anwohner über die Hochwasserlage und die Sperrung der B 9 ab Montagabend. Foto: Philipp Lauer

„Bei uns steigt und steigt das Wasser – wie am gesamten Mittelrhein auch“, sagt Marius Stiehl, Stadtbürgermeister von Oberwesel, am Montag gegen 12 Uhr. Da hatte der Rhein bei Kaub gerade die 5,60 Meter erreicht. Stiehl spricht seinen Bürgermeisterkollegen in der näheren Umgebung sicher aus der Seele.