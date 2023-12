Plus Kirchberg Stadtwald Kirchberg macht ein sattes Plus: Ältere Baumbestände zwangsgeerntet Steht der Forstwirtschaftsplan der Stadt Kirchberg auf der Agenda des Stadtrats, blickt Förster Helmut Michel stets erst einmal zurück. Denn das Wetter des zu Ende gehenden Jahres spielt eine große Rolle bei der Entwicklung des Waldes.

Doch die gute Nachricht vorweg: Das Haushaltergebnis für 2023 wird weitaus besser ausfallen als erwartet. Geplant hatte der Forst mit einem Minus in Höhe von 9300 Euro, nun steht ein Plus in Höhe von circa 71.000 Euro in den Büchern. Auch für 2024 rechnet Michel mit einem kräftigen Plus, das ...