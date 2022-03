Es sind die Themen, die bereits den Haushalt des Vorjahres prägten. Denn auch im laufenden Jahr will die Stadt Kirchberg in erster Linie in die Erschließung der geplanten Wohn- und Industriegebiete investieren. Zudem bleibt der Stadt auf dem Berge auch das Thema Kitas finanziell erhalten. So sieht es der Haushaltsplan 2022 vor, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet hat.