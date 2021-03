Stadtrat verabschiedet Haushaltsplan 2021: Emmelshausen hat Baugebiete im Blick – Grundsteuer B wird erhöht

Es fehle der Stadt an Mitteln, und es sei nicht immer einfach, Gelder zu generieren, äußerte Bürgermeisterin Andrea Mallmann zu Beginn ihrer Corona-bedingt knappen Haushaltsrede in der jüngsten Sitzung des Stadtrats im Zentrum am Park. Die Einnahmenseite beschränke sich auf den Einkommens- und Gewerbesteuerbereich, Windkraftanlagen habe die Stadt zudem keine. „Es ist also recht wenig zu erwarten, außer den Geldern aus dem Solidarpakt Wind“, stellte Mallmann ernüchtert fest. Daher habe sich die Stadt dazu entschieden, die Grundsteuer B zu erhöhen.