Die Jugendarbeit wird in der Kreisstadt künftig an Bedeutung zunehmen – mit einem eigenen Beauftragten des Stadtrates für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates gab es neben dieser Entscheidung eine Grundsatzdebatte über Konzepte und Positionen zur Nachwuchsarbeit.