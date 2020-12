Simmern

Die positive Stadtentwicklung soll in Simmern auch in Zeiten von Corona weiter vorangehen. Im Stadtrat wurden in der jüngsten Sitzung verschiedene Projekte angestoßen, die das Stadtbild verändern sollen. Neben der Entwicklung des Umfelds von Rathaus, Hunsrückhalle und Gemündener Straße durch den Neubau eines Schwimmbads und ein Stadthotel sind weitere Projekte in Vorbereitung, wie die Sitzung des Gremiums deutlich machte.