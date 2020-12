St. Goar

Der St. Goarer Stadtrat hat am vergangenen Donnerstag mehrheitlich den städtischen Haushaltsplan für das laufende Jahr abgesegnet – wohl wissend, dass das Zahlenwerk in ein paar Monaten Makulatur sein dürfte aufgrund der aktuellen Lage rund um die Corona-Pandemie. „Wir müssen handlungsfähig sein“, diese Aussage fiel während der Debatte um den Haushalt mehrfach und war am Schluss auch der Hauptgrund, das Zahlenwerk, das vor Beginn der Pandemie erstellt wurde, zu verabschieden. Auch Stadtbürgermeister Falko Hönisch (SPD) ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass die Stadt vor einer wirtschaftlich unsicheren Zukunft steht.