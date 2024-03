Plus Simmern Stadtrat Simmern beschließt Haushalt 2024: Neubau des Bauhofs für rund 3,4 Millionen Euro geplant Von Thomas Torkler i Das Thema Bauhof hat der Stadtrat Simmern ein weiteres Mal vertagt, diesmal bis zur Sitzung des Gremiums im Mai. Foto: Thomas Torkler Nachdem der Städtische Bauhof vor gut einem Jahr schon einmal aus dem Haushaltsplan für 2023 geflogen war, weil Kämmerer Franz-Josef Liesenfeld dem Stadtrat dies freundlich, aber bestimmt ans Herz gelegt hatte, war man sich im Gremium bei der Sitzung Mitte Juni einig, dass bei Sanierungskosten von gut 2,5 Millionen Euro ein Neubau für rund 3,4 Millionen Euro die vernünftigere Variante sei. Ein Neubau wurde beschlossen. Lesezeit: 7 Minuten

So weit, so gut. Das Ob ist erledigt, nur über das Wie herrscht im Rat noch keine Klarheit – auch weil einige Ratsmitglieder noch unsicher sind, in welcher Form der Neubar realisiert werden sollte –, immer nach der Maßgabe, so kostengünstig und so zeitnah in der Umsetzung wie möglich. Und ...