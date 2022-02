Wegen Corona nicht im direkten Kontakt und Aug in Aug sich gegenübersitzend, sondern virtuell am Computerbildschirm in seinen eigenen vier Wänden, kamen die Mitglieder des Rheinböllener Stadtrates bei ihrer jüngsten Sitzung zusammen. Dabei wurden unter anderem drei barrierefreie Bushaltestellen auf den Weg gebracht und eine mäßige Erhöhung der Hundesteuer beschlossen und zu geringe Öffnungszeiten des Rheinböllener Freizeitbades kritisiert.