Simmern

Die Polymer-Gruppe darf sich nicht in Simmern ansiedeln. Der Stadtrat erteilte der Anfrage des in Bad Sobernheim ansässigen Unternehmens am Mittwochabend eine Absage. Im Beisein der Unternehmensleitung wurde vom Rat derweil die Möglichkeit diskutiert, ob sich der Hersteller von Biokunststoffen nicht an einem anderen Ort im Hunsrück niederlassen wolle. In Simmern möchte die Ratsmehrheit Polymer jedenfalls nicht.