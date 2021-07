Mit einem bunten Programm beschäftigte sich der Kastellauner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, pandemiebedingt mit viel Abstand in der großen Stadthalle „Tivoli“. Die Tagesordnung reichte von der Erweiterung des Wochenmarktes und Erneuerung des Springbrunnens an der Allee, über den seit langem avisierten Kreisel an der Laubacher Straße/Schinderhannesradweg bis hin zu einem neuen Kindergarten in kommunaler Regie.