Plus Emmelshausen

Stadtrat Emmelshausen: CDU bleibt stärkste Kraft

i Im Emmelshausener ZAP wurden die Briefwahlunterlagen sortiert und ausgezählt. Dort entschied sich letztendlich sowohl die Bürgermeister- als auch die VG-Ratswahl Hunsrück-Mittelrhein. Foto: Charlotte Krämer-Schick

Am Ende waren es wieder einmal die Briefwähler, die die Wahl auch beim Stadtrat Emmelshausen entscheiden sollten. Sah es bis Dienstagmittag auf der Seite des Landeswahlleiters noch so aus, als könnte die FWG die CDU in diesem Jahr überholen, wendete sich das Blatt mit der Auszählung der Briefwahlunterlagen.