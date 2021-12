Die Generalsanierung des Zentrums am Park (ZaP) gestaltet sich nicht einfach: Da an so vielen Stellen am Gebäude Sanierungsbedarf herrscht, hatten Fachleute die Maßnahmen nach Dringlichkeit geordnet und die gröbsten Mängel ganz nach oben auf die Prioritätenliste gesetzt. Teilweise wurden sie schon behoben. In der jüngsten Stadtratssitzung hatten sich die Ratsmitglieder mit dem nächsten Punkt auf der Mängelliste zu beschäftigen: Es ging um die Verbesserung des Brandschutzes.