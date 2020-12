Boppard

Wer schon einmal in Hirzenach in einen Zug in Fahrtrichtung Mainz eingestiegen ist, kennt das Problem: Der Zug hat dort aufgrund der Kurve eine enorme Schräglage. Trotz der ausfahrenden Trittbretter ist ein sehr großer Schritt nötig, um vom Bahnsteig in den Zug einzusteigen.