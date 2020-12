Boppard

Eine Bopparder Anwohnerin hat am Verwaltungsgericht Koblenz einen Eilantrag zum Mehrgenerationenpark eingereicht. Dies bestätigt Pressesprecher Michael Vogel auf Anfrage unserer Zeitung. Laut seiner Auskunft soll sich das Gericht mit dem bei der Stadt eingereichten Einwohnerantrag befassen und zudem die Frage klären, welches Gremium für Entscheidungen zum Mehrgenerationenpark zuständig ist. Um den geplanten Park in den Rheinanlagen auf der Fläche des bisherigen Spielplatzes und der ehemaligen Tennisplätze hatte es in den vergangenen Wochen eine Debatte in der Stadt gegeben (wir berichteten). Besonders umstritten ist eine geplante Skateranlage.