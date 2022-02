Eine großzügige Rheinpromenade mit viel Grün und Platz zum Verweilen: Das Rheinvorland in St. Goar soll neu gestaltet werden – und mit der Rheinpromenade auch das Gelände an der zur Rheintreppe umgebauten ehemaligen Panzerrampe. Dort wird in naher Zukunft ein Festplatz entstehen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung nun die Weichen dafür gestellt und die Ingenieurleistungen für das Areal vergeben.