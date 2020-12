Kirchberg

Lange Gesichter machten die Mitglieder des Kirchberger Turn- und Sportvereins (TuS) bei der Stadtratssitzung Mitte Mai. Denn ihren damals gestellten Antrag an das Gremium, die Stadt möge 50 Prozent der Kosten für eine neue Flutlichtanlage am Sportplatz übernehmen, lehnte der Rat ab und vertagte die Diskussion in den Hauptausschuss. In seiner jüngsten Sitzung entschied der Stadtrat nun, dass er 10 Prozent der knapp 30.000 Euro teuren Anlage übernehmen wird.