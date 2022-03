Die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine beschäftigt Deutschland, den Rhein-Hunsrück-Kreis und auch die Stadt Boppard. Im Rahmen einer Sondersitzung mit dem Thema „Grundstücksangelegenheit“ haben der Bopparder Stadtrat und der Bad Salziger Ortsbeirat in der vergangenen Woche einen gemeinsamen Beschluss gefasst, das zum Verkauf stehende Hotel Zur Alten Post der Familie Beck in der Bopparder Straße in Bad Salzig zu kaufen und dort Geflüchtete unterzubringen.