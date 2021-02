Die Kurtradition im Bopparder Stadtteil mit der einmaligen glaubersalzhaltigen und als Heilwasser staatlich anerkannten Leonorenquelle soll wieder erlebbar gemacht werden. Mit einer eigenständigen Zuleitung will man das Heilwasser in einer neuen städtischen Trinkhalle am Rande des Kurparks an der Landesstraße 212 (Ecke Salzbornstraße/Römerstraße) für Einheimische und Touristen anbieten. Ende des Monats wird die Stadt Boppard Eigentümerin der Quelle.