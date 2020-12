Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 12:24 Uhr

Stadt bietet Alternativen für Parkplätze Während der Umbauphase sind die bisherigen Parkplätze am Gerbereiareal nur noch eingeschränkt nutzbar. Darauf weist Bürgermeister Andreas Nikolay hin. Die Stadt habe deshalb für diese Zeit Alternativen eingerichtet: In der Gartenstraße werden die Parkplätze unbeschränkt nutzbar sein – die Zwei-Stunden-Regelung entfällt.

Gleiches ist auch am Parkplatz in der Brühlstraße vorgesehen. Als weiterer Service sind die ersten beiden Stunden in der Tiefgarage kostenlos.